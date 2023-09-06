جامعة سوهاج تنفي إضافة مبالغ مالية على قيمة الكشف الطبي للطلاب

نفت إدارة جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، مايتردد من شائعات حول إضافة مبلغ 105 جنبه على قيمة الكشف الطبي للطلاب الجدد، وتحذر الطلاب بعدم الانسياق وراء هذا المعلومات الخاطئة التي يروج لها البعض، وعدم التعامل إلا من خلال موظفي شئون الطلاب بالجامعة، وذلك لاستلام استمارة الكشف الطبي بقيمة 50 جنيه فقط لا غير دون إضافة أي مبالغ مالية اخري، و100 جنيه فقط للمتخلفين عن موعدهم، وذلك في شكل طوابع خدمات طبية.





حيث اعلنت الجامعة عن مواعيد الكشف الطبي للطلاب المرشحين لكليات الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، والذي يستمر في الفترة من ١١ إلى ٢٥ من شهر سبتمبر الجاري، و تخصيص يومي ٢٦ و٢٧ لمن لم يستطع اللحاق بالكشف في موعده بجميع الكليات.









وكان الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قد أعلن عن مواعيد الكشف الطبي للطلاب والطالبات الجدد، الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لهذا العام، والمرشحين من مكتب التنسيق للقبول بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعى 2023/2024، حيث تم إعلان الجدول الخاص بالأيام المحددة لطلاب كل كلية، وذلك لإجراء الكشف الطبي لهم بالإدارة الطبية بالمقرين القديم والجديد للجامعة.





وقال رئيس الجامعة، انه علي الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار بطاقة الترشيح الخاصة بهم، ونموذج استمارة الكشف الطبي، وعليها صورة شخصية مختومة من شئون طلاب الكلية الخاصة به، مع عدم تواجد أولياء الأمور منعاً للزحام والتكدس، بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين.





وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه تم تخصيص يوم الاثنين الموافق ١١ سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي علي طالبات كليات «هندسة – طب بيطري – حاسبات ومعلومات»، وذلك بمقر الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وتحديد يوم الثلاثاء ١٢ سبتمبر لطلاب كليات «طب بشري- هندسة – طب بيطري – حاسبات ومعلومات- تربية – ألسن"، وذلك بمقر الإدارة الطبية بمقر الجامعة القديمة.





وأضاف عبد الناصر انه تم تخيصيص يوم الأربعاء ١٣ من نفس الشهر لتوقيع الكشف الطبي علي طالبات كليات «تربية – صيدلة – ألسن»، بمقر الإدارة الطبية بالمقر الجديدة للجامعة، ويوم الخميس ١٤ سبتمبر موعد طلاب كليات «صيدلة بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة بسوهاج- وتربية وألسن" بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وتخصبص يوم الأحد/١٧ سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي علي طالبات كليتي "تربية وآثار" بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطالبات كلية العلوم بالإدارة الطبية بالمقر القديم للجامعة.





وجدير بالذكر انه تم تخصيص يوم الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر موعد لتوقيع الكشف الطبي علي طلاب كليتي "تجارة وآثار" بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطلاب كلية علوم بالإدارة الطبية بالمقر القديم، وتحديد يوم الثلاثاء ١٩ من نفس الشهر لطالبات كليتي "تجارة وحقوق" بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطالبات تمريض ومعهد التمريض بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة.





كما تم تخصيص يوم الأربعاء ٢٠ سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي علي طلاب كليتي "تجارة وحقوق" بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة ، وطلاب تمريض ومعهد تمريض بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة، ويوم الخميس ٢١ من نفس الشهر لطالبات كلبتي «الآداب والحقوق بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة ، وطالبات كليتي "تربية نوعية وتعليم صناعى" بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة.





وبالنسبة لطلاب كليتي " آداب وزراعة" فقد تم تخصيص يوم الأحد ٢٤ سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وذلك بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطلاب كليتي "تربية نوعية و تعليم صناعى" بالإدارة الطبية بالمقر القديم للجامعة، وتخصيص يوم الأثنين ٢٥ من نفس الشهر لتوقيع الكشف الطبي علي طالبات كليتي "اداب و زراعة" بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وطالبات كليتي "تربية نوعية وتعليم صناعى" بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة.

واخيراً تم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٦ و٢٧ من سبتمبر الجاري لتوقيع الكشف الطبي علي المتخلفين بجميع الكليات، وذلك بالإدارة الطبية بالجامعة القديمة للملتحقين بكليات الجامعة القديمة،، و بالادارة الطبية بالجامعة الجديدة للملتحقين بكليات الحامعة الجديدة.