بعثة الكيك بوكسينج تصل العراق للمشاركة في البطولة العربية
وصلت بعثة المنتخب المصري للكيك بوكسينج إلى دولة العراق للمشاركة في البطولة العربية للكيك بوكسينج في نسختها الرابعة عشر المقامة في مدينة السليمانية خلال الفترة من 6 إلى 11 سبتمبر 2023.
ويشارك المنتخب الوطني في منافسات البطولة العربية بـ 10 لاعبين بواقع 5 لاعبين و 5 لاعبات وهم أمير هاشم الذي يخوض المنافسات في وزن 54 كجم و محمود خالد أمام في وزن 57 كجم وزياد خالد شوقي في منافسات 60 كجم ومحمود عقل في منافسات 81 كجم و محمد خالد في وزن 86 كجم ومحمد حسن الديب في وزن 91 كجم.
فيما ضمت قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة العربية بالعراق كل من : روضة مصطفى سعد في وزن 52 كجم و ريم هاني فتحي ضمن منافسات وزن 60 كجم و علياء أحمد توفيق في وزن 65 كجم وإيمان هاني حفني في وزن +70 كجم.
ويترأس بعثة المنتخب المصري للكيك بوكسينج كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وكابتن زينب مامون حكم دولي وكابتن محمد الزعيم حكم دولي وكابتن مريم يحيى مدربة منتخب السيدات و كابتن محمد فكس مدرب منتخب الرجال و كابتن عبد الهادي عبد السلام. مدرب منتخب الرجال.