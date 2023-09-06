أسعار الألومنيوم صباح اليوم الاربعاء بـ مصر والبورصة العالمية

أسعار الألومنيوم.. شهد سعر الألومنيوم، اليوم الأربعاء، ثباتًا متواصلًا للشهر السابع تواليًا في السوق المحلي، ليتراوح سعر الطن بين 86.000: 99.150 جنيه "بدون ضريبة"، بحسب اللائحة التسعيرية المعلنة من شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، خلال الشهر الجاري.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة للألومنيوم ببورصة لندن للمعادن، عند افتتاح جلسة اليوم الأربعاء.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأومنيوم صباح اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

أسعار الالومنيوم اليوم الاربعاء في مصر

الومنيوم

سلك الألومنيوم - 9مم H12

وسجل سعر طن السلك ثباتًا، ليصل إلى 99,000 جنيه.

سلك الألومنيوم - 9مم H14

واستقر سعر طن السلك؛ ليصل إلى 99,150 جنيهًا.

لفات الألومنيوم 6 مم

وثبت سعر لفات الألومنيوم 6 مم؛ ليسجل 96,500 جنيه للطن.

لفات الألومنيوم البارد

واستقر طن لفات الألومنيوم البارد عند 97,000 جنيه.

شرائح البارد

وبلغ سعر طن شرائح الألومنيوم البارد 99,000 جنيه للطن.

سلندرات «الأسطوانات»

وثبت سعر طن السلندرات عند 86,000 جنيه.

أسعار الألومنيوم في السوق العالمي

قفزت العقود الآجلة للألومنيوم «درجة أولى» في بورصة لندن للمعادن، في بداية جلسة تداول اليوم، ليسجل 2196 دولارًا للطن، بنسبة زيادة 0.16%، وقت كتابة هذا الخبر.