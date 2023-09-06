أسعار حلوى المولد داخل منافذ التموين

أسعار حلوى المولد.. مع اقتراب المولد النبوي الشريف 2023، يزداد الإقبال على شراء حلوى المولد، حيث يعتبر من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والتي هي من العادات المصرية التي يتشارك فيها المسلمون والأقباط شراء حلوى المولد.

وتزداد عمليات البحث عن أسعار حلوى المولد، لا سيما وانه لم يتبقَ سوى أسبوعين على الاحتفال بمولد النبي وفقًا للحسابات الفلكية، ومن المقرر أن يأتي موعد المولد النبوي 2023، في شهر سبتمبر الجاري يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023 ويعتبر هو موعد إجازة المولد النبوي 2023.

فيما تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح كميات كبيرة من حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية، التي يصل عددها إلى 1300 منفذ، ‏لتلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية، تزامنًا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وبتخفيضات لا تقل عن 25%.

أسعار حلاوة المولد

وأوضحت وزارة التموين أنه سيتم طرح علب مميزة بأوزان تتراوح من كيلوجرام إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 جنيها للكيلو جرام حسب مكونات العلبة، بالأسعار التالية:

علبة حلوى سادة وزن 1 كيلو جرام بسعر 85 جنيها.

علبة حلوى سادة لوكس وزن 1 كيلو جرام بسعر 100 جنيه.

علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلو جرام بسعر 200 جنيه.

علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلو جرام بسعر 350 جنيها.

علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلو جرام بسعر 600 جنيه.

علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو بسعر 300 جنيه.

علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو بسعر 450 جنيها.

علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلو بسعر 750 جنيها.

وأكدت وزارة التموين حصول المواطن على خصم 10% للكميات التي لاتقل عن 500 كيلو.