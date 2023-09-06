زوهو أول شركة برمجيات ذاتية التمويل يصل عدد مستخدميها إلى 100 مليون

أعلنت زوهو كوربوريشن Zoho Corporation، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة، اليوم عن وصول عدد مستخدميها إلى 100 مليون مستخدم عالمياً عبر تطبيقاتها المخصصة للأعمال التي يزيد عددها على أكثر من 55 تطبيقاً. وبذلك، أصبحت زوهو أول شركة برمجيات ذاتية التمويل تحقق هذا الإنجاز بدون الاستعانة بمصادر تمويل خارجي.

ويأتي هذا النمو في أعقاب بلوغ قيمة الإيرادات السنوية للشركة إلى مليار دولار العام الماضي. ولدى زوهو الآن أكثر من 700 ألف عميل عبر ما يزيد على 150 بلداً. وشهدت الشركة ارتفاعاً مضطرداً في عدد مستخدميها من مليون مستخدم في عام 2008 إلى 100 مليون حالياً، علماً أنها زادت 50 مليون مستخدم خلال السنوات الخمس الماضية. وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من المناطق الأسرع نمواً بالنسبة لزوهو، مع تصدّر كل من مصر والإمارات والسعودية أسواق المنطقة.

قال شريدار فيمبو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة زوهو: "أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع عملائنا على ثقتهم بنا في إدارة أعمالهم بنجاح، الأمر الذي ساعدنا على رفع عدد مستخدمي حلول زوهو إلى 100 مليون مستخدم حول العالم. ما حققناه يعد حدثاً لافتاً لأي مؤسسة، لكنه مميز بشكل خاص بالنسبة لنا كوننا شركة ذاتية التمويل لم تعتمد أبداً على جمع رؤوس أموال من خلال الاستعانة بمصادر تمويل خارجية. إن رحلة نجاحنا لن تنتهي عند هذا الحد، حيث إن لدينا خطط ابتكار طموحة قيد التنفيذ تغطي السنوات العشر المقبلة، وتنطوي على الاستثمار في التقنيات العميقة لخدمة مليارات المستخدمين في مختلف أنحاء العالم. ونحن نعمل حالياً من أجل تحقيق هذا الهدف، ونريد أن نشكركم جميعاً على دعمكم المتواصل لنا".

ويعود نمو زوهو إلى التزامها الثابت بإستراتيجيتها القائمة على "النمو المحلي العابر للحدود" والتي تعتمدها كركيزة أساسية للتوسع على مرّ السنين، حيث يكون نمو الشركة متجذراً في تطوّر منظومة الشركات المحلية وتقدّم المجتمع عبر تصميم عروضها الخاصة بما يلبي المتطلبات المحددة للأسواق المحلية عبر مختلف أنحاء العالم. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حققت زوهو أهداف استراتيجيتها الخاصة تلك من خلال تخصيص منتجاتها لمواكبة احتياجات العملاء بالأسواق المحلية، إلى جانب افتتاح مكاتب جديدة، وتوظيف مواهب محلية، وإبرام شراكات مع جهات رائدة من القطاعين العام والخاص بهدف دعم أجندات الرقمنة لحكومات المنطقة.

وتواصل الشركة تنويع محفظة منتجاتها وابتكار حلول جديدة لتلبية المتطلبات المتغيرة للأسواق والعملاء. وهذا العام، أطلقت زوهو متصفح "أولى" (Ulaa) المجاني المرتكز على الخصوصية، الذي يعمل على توفير تجربة تصفح آمنة للأفراد والمؤسسات. كما كشفت النقاب أيضاً على ميزات وقدرات جديدة في 13 تطبيق مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والشات جي بي تي ChatGPT، التي تعمل على تحسين إنتاجية الشركات وتعزيز كفاءتها.

وأطلقت زوهو خلال الأعوام الماضية تسعة منتجات ذات واجهة استخدام تدعم اللغة العربية، والتي شملت عدداً من المنتجات الأعلى مبيعاً للشركة، مثل زوهو بوكس Zoho Books (برنامج المحاسبة المتوافق مع ضريبة القيمة المضافة VAT)، وزوهو سي آر إم Zoho CRM (برنامج إدارة علاقات العملاء)، إلى جانب تطبيقات رائدة أخرى مثل زوهو سيلز آي كيو Zoho SalesIQ (تطبيق الدردشة الحية وتتبع المواقع الإلكترونية)، وزوهو إنفنتوري Zoho Inventory (برنامج إدارة المخزون)، وزوهو بيبول Zoho People (منصة برنامج إدارة الموارد البشرية)، وزوهو بيغن Zoho Bigin (حل إدارة علاقات العملاء المرتكز على تدفقات المبيعات للشركات الصغيرة)، وزوهو ديسك Zoho Desk (برنامج مكتب المساعدة) وزوهو كرياتور Zoho Creator (منصة التعليمات البرمجية المنخفضة). وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر زوهو كوميرس Zoho Commerce، منصة التجارة التابعة للشركة، واحدة من التطبيقات القليلة التي تدعم خاصية التوجيه من اليمين إلى اليسار للغة العربية، إلى جانب تزويد تجار التجزئة بخيارات قنوات دفع دولية وإقليمية.

جدير بالذكر أن زوهو تتبنى نهجاً راسخاً متمحوراً حول الخصوصية، حيث تحترم زوهو خصوصية المستخدم، كما أنها لا تتبع نموذج كسب الإيرادات من الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. وتملك الشركة وتدير مراكز بياناتها الخاصة، بما يضمن إشرافها الكامل على بيانات العملاء، والخصوصية والأمن. ويعتمد أكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم على امتداد مئات الآلاف من الشركات على زوهو يومياً لإدارة أنشطة أعمالهم التجارية، بما في ذلك شركة زوهو نفسها.