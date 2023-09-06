شراكة بين راية ومنصة جيفتولجر في الإلكترونيات والأجهزة المنزلية

وقّعت شركة راية للإلكترونيات، إحدى شركات راية للتجارة تحت مظلة مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، عقد شراكة حصرية مع منصة "جيفتولجر" الإلكترونية الناشئة المتخصصة في البيع الإلكتروني التشاركي للهدايا من فئات متعددة.

وفي إطار الشراكة، تتيح منصة جيفتولجر عبر موقعها الإلكتروني مُختلف الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية من شركة راية للإلكترونيات حصريًا.

قال باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة، مُعقِّبًا على الشراكة: "ترحب شركة راية للتجارة بالشراكات المثمرة مع المبادرات والشركات القائمة على أفكار مبتكرة من شأنها تقديم خدمة مميزة للعملاء وتعزيز التحول الرقمي. ويسعدنا إتاحة مجموعة كبيرة من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من مُختلف العلامات التجارية عبر منصة جيفتولجر، وسيتمتع عملاء جيفتولجر بباقة خدمات ما بعد البيع التي تقدمها راية لعملائها، بدءًا من ضمان راية الرائد، وصولًا إلى حزم مميزة ومزايا ولاء العملاء".

وأضاف، "بينما نعزز توسعاتنا الجغرافية بمزيد من فروع سلسلة راية ستورز بأنحاء الجمهورية - التي تخطى عدد متاجرها 70 متجرًا، فضلًا عن التطوير المستمر لخدمات البيع الإلكتروني عبر موقع وتطبيق راية شوب، وتحسين خدمات ما بعد البيع وجهود تعزيز تجارب العملاء، نحرص على عقد الشراكات المثمرة مع المنصات القائمة على أفكار مبتكرة، وتستهدف التيسير على العملاء وتقديم منتجات ذات جودة عالية".

وصرحت مي بلال، الرئيس التنفيذي لجيفتولجر، "بأن منصة جيفتولجر التي انطلقت في 2022 تقدم تجربة تسوق جديدة صممت لتلبي الاحتياجات الحقيقية والفعلية للعملاء وتتوافق مع سلوك المستهلكين في المنطقة، بإتاحة المشاركة الجماعية بشكل إلكتروني سهل الاستخدام لتقديم الهدايا في المناسبات المختلفة لأحبائهم وأصدقائهم. وتتيح المنصة لعملائها اختيارات مختلفة وعلامات تجارية متعددة مميزة تناسب كافة المناسبات وكافة شرائح المجتمع".

وقد ثمنت مي الشراكة مع راية للتجارة قائلة: "شركة راية للتجارة هي شركة رائدة في مجال الأعمال بشكل عام ومجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بشكل خاص، الأمر الذي سيدعم تقديم خيارات أوسع وأكثر تعددًا لمنتجات إلكترونية وأجهزة منزلية من مصدر موثوق مدعومة بأفضل مستويات خدمة العملاء والصيانة".