لدغه عقرب .. وفاة طفل أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام طفل في الثالثة من عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابًا بحالة إعياء لدغه عقرب حال لهوه أمام منزلهم وتوفى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفل "مصطفى . ا . ا . ع" 3 سنوات ومقيم دائرة المركز مصاباً بحالة إعياء إدعاء لدغ عقرب وتوفى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والده "أحمد . ا . ع . ع" 40 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله الطفل المذكور باللهو أمام المنزل لدغه عقرب مما أدى لإصابته التي أودت بحياته ونفى الشبهة الجنائية.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .