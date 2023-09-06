الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مالك عقار ونجله أمام المحاكمة لتنقيبهما عن الآثار في الجمالية

محكمة
محكمة

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بإحالة مالك عقار ونجله للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في الجمالية.

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كانت طالبت النيابة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الآثار.

 

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص ونجله لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

 

تم ضبط مالك العقار ونجله، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 10 أمتار والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

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