جولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة (شاهد)

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا مفصلًا عن الحالة المرورية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2023.

اقرأ أيضا ..

وأوضح التقرير أن كورنيش القاهرة يشهد كثافات متحركة في اكثر من منطقة وصولا إلى وسط البلد، بالإضافة إلى كثافات مرورية في رمسيس ممتدة حتى مسجد النور في العباسية.

كوبري أكتوبر

وبالنسبة إلى كوبري أكتوبر، فإنه يشهد كثافات مرورية نسبية أمام القادمين من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، وكذلك الأمر في الاتجاه العكسي، وأمام السيارات القادمة من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر.

حركة المرور في نفق الأزهر



ولفتت التقرير إلى وجود حالة تباطؤ بسيط في حركة المرور في نفق الأزهر أمام القادمين من صلاح سالم لمديان الأوبرا والعكس، وفي محافظة الجيزة توجد سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان.

وأشار التقرير إلى أن هناك كثافات مرورية قريبة من محطة مترو جامعة القاهرة بداية من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير، كما ظهرت كثافات مرورية نسبية أعلى كوبري الجامعة، وكثافات مرورية متزايدة أعلى محور صفط قبل إشارة جامعة القاهرة.