مصر في مواجهة الجزائر ببطولة إفريقيا للطائرة ..اليوم

يلتقي منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة مع نظيره منتخب الجزائر مساء اليوم الأربعاء في ثاني مباريات الفراعنة ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر.

وتنطلق مباراة مصر والجزائر بالبطولة الأفريقية للكرة الطائر في تمام الساعة السادسة مساء على صالة 2 بستاد القاهرة الدولي.



وكان منتخب مصر قد فاز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب بوروندي بنتيجة 3/0.

ويخوض منتخب مصر للكرة الطائرة دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانب الفراعنة منتخبي بوروندي والجزائر.

وتُلعب اليوم مباريات آخرى بين كل من : تشاد ضد مالى و كينيا مع غانا و المغرب مع جامبيا و تنزانيا مع تونس و الكاميرون مع ليبيا ورواندا مع السنغال .



وتضم مجموعات البطولة :

المجموعة الأولى: مصر وبوروندي و الجزائر

المجموعة الثانية : تونس و مالي وتنزانيا وتشاد

المجموعة الثالثة : الكاميرون وكينيا و غانا و ليبيا

المجموعة الرابعة : المغرب ورواندا و السنغال جامبيا



وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.



من جانبه أكد حسن الحصري المدرب العام لمنتخب مصر للكرة الطائرة أن المنتخب يسعى للدخول أكثر في أجواء بطولة إفريقيا تدريجيا مع تزايد المنافسة في المواجهات المقبلة.

وأوضح الحصري أن الجهاز الفني حرص على إشراك وتجربة جميع اللاعبين في مباراة بوروندي الافتتاحية بالبطولة أمس خاصة أن مستويات المنتخبات المنافسة ستكون أصعب في المواجهات المقبلة.

وشدد الحصري على جاهزية جميع اللاعبين للمنافسات ، وأن الجهاز الطبي يسعى لتجهيز محمد عسران ، الذي يعاني من جزع خفيف في إصبعه لذلك لم يشارك أمس.

وواصل : نسعى للاستعداد بقوة لمباراة الجزائر التي تعتبر ضمن أفضل منتخبات البطولة وهي اختبار حقيقي بالنسبة لنا.

وكانت منافسات أمس الثلاثاء قد شهدت فوز منتخب الجزائر على بوروندي 3/0 .

فيما تغلب منتخب المغرب على منتخب السنغال بنتيجة 3/0 ضمن المجموعة الرابعة وتغلب منتخب ليبيا على كينيا 3/0 بالمجموعة الثالثة وفي المجموعة الثانية فاز المنتخب التنزاني على مالي 3/1 .

فيما حقق الكاميرون الفوز على غانا 3/0 بالمجموعة الثالثة ، وحقق منتخب تونس الفوز على تشاد 3/0 في المجموعة الثانية ، و فازت رواندا على جامبيا 3/1 في المجموعة الرابعة.