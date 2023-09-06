قافلة طبية بقرية التضامن بمركز البداري بأسيوط

نظمت مديرية الصحة بأسيوط اليوم قافلة طبية علاجية بقرية التضامن التابعة لمركز البداري والتي تستمر فاعلياتها على مدار يومين متتاليين في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى وجموع المواطنين في أماكنهم وتنفيذًا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، المسالك البولية، الروماتيزم والتأهيل"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجانًا وفرق المبادرات الرئاسية بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات مضيفًا أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة أسيوط.

وأضاف الدكتور محمود عبد العظيم مدير القوافل الطبية بأسيوط أن قافلة قرية التضامن – مركز البداري بمحافظة أسيوط والتي تم إقامتها أمس وتستمر لمدة يومين 5، 6 سبتمبر 2023 تتكون من ٩ عيادات طبية حيث إن فاعليات اليوم الاول للقافلة أسفر عن توقيع الكشف الطبى على 492 حالة مترددة وصرف الأدوية اللازمة والفحوصات بالمجان لهم موضحًا أنه يتم عمل جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، والكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والحصول علي الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية مؤكداً على أن القافلة تعد استكمالا لمبادرة ١٠٠ يوم صحة والتي تقدم العديد من خدمات المبادرات الرئاسية كالكشف عن الضغط والسكر والأنيميا وسوء التغذية والتقزم وسرطان الثدي وفيروس «سي» بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة كالكشف عن السيدات وتركيب وسائل تنظيم الأسرة المختلفة وصرف أدوية تنظيم الأسرة.