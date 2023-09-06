تصفيات أمم أفريقيا..موعد مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية والقنوات الناقلة

يتقابل منتخب ليبيا أمام نظيره غينيا الاستوائية فى المباراة التى تجمع المنتخبين في اطار الجولة السادسة والأخيرة، من مرحلة دور المجموعات لتصفيات أمم أفريقيا 2023.

موعد مباراة ليبيا وغينيا

وتنطلق صافرة أحداث مواجهة ليبيا وغينيا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة ليبيا وغينيا بتصفيات أمم أفريقيا اليوم عبر شاشة قناة بي إن سبورت 4.

ويتواجد منتخب غينيا الإستوائية في المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، فيما يأتي منتخب ليبيا في المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمباراتي اثيوبيا و تونس

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي ، استعدادًا لمباراتي اثيوبيا و المقرر لها يوم 8 سبتمبر في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم مباراة ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي .