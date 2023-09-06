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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جهاز أكتوبر الجديدة يٌعلن فتح باب التقدم للمتعاملين مع الوادي الأخضر لتوفيق الأوضاع

بوابة الوفد الإلكترونية


أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن فتح باب التقدم للمتعاملين مع شركة الوادي الأخضر بالمدينة لتقديم طلبات توفيق أوضاعهم بمقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 30/11/2023، وذلك بناءً على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 367 لسنة 2023.
وأضاف جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه يتم تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع – صورة – رفع مساحي من جهة معتمدة)، وطبقاً للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173 بتاريخ 13/11/2022. 
وفب سياق متصل، طالب جهاز مدينة بني سويف الجديدة، العملاء أصحاب المحال العامة أو المستأجرين وشاغلي المحال العامة بسرعة استخراج تراخيص التشغيل للمحال وتقنين الأوضاع حتى لا يقع أصحاب المحال وشاغليها تحت طائلة القانون ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية خلال المدة المحددة طبقاً لقانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتي تنتهي في 7/12/2023، وفي حالة عدم الالتزام بهذه المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

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