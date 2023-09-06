اليوم بدء قوافل حياة كريمة العلاجية لشهر سبتمبر برأس غارب

تنطلق اليوم الأربعاء 6 سبتمبر بمحافظة البحر الأحمر القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة خلال شهر سبتمبر، حيث تبدا اولى محطاتها بوحدة الأمل الصحية التابعة لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وتستغرق فيها يومين لإجراء الكشف الطبى بوحداتها الصحية .

وتنتقل القوافل العلاجية بعد ذلك إلى مدينة القصير جنوب البحر الأحمر بقرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير لتقضي فيها يومي 8 و9 سبتمبر، ثم إلى قرية المستعمرة بالقصير يومي 10 و11 سبتمبر، ومنها إلى مدينة حلايب يومى 12 و13 سبتمبر، ثم الى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب وتستقر فيها لاجراء الكشف الطبى على الاهالى فيها يومين 14 و15 سبتمبر

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة اعمالها يومين 16 و17 سبتمبر بالكشف الطبى على أهالى منطقة أبرق ومرسى حميرة التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم بمركز صحة الأسرة هناك يومين 18 و19 سبتمبر

وتنتهي القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر المقبل فى قرية أم الحويطات بسفاجا باجراء الكشف الطبى على الاهالى يومي 20 و21 سبتمبر و تشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر وتضم تخصصات باطنة وجراحة ونساء وتوليد، واطفال واسنان وتنظيم الاسرة .

جدير بالذكر أن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة كانت قد وقعت الكشف الطبي على 1310مواطنا خلال شهر اغسطس بقرى البحر الأحمر