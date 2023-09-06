اجتماع طارئ بغرفة القاهرة لمناقشة إقامة معرض أهلًا مدارس

دعا أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية مجلس إدارة الغرفة لاجتماع طارئ لمناقشة المشاركة في دعم المواطنين بإقامة معرض أهلًا مدارس بالاشتراك مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة ومحافظة القاهرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وناقش مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماعه الطارئ الاستعدادات النهائية لإطلاق معرض "أهلًا مدارس" بالقاهرة فى 15 سبتمبر الجارى.

وأكّد " العشري" على أهمية معرض أهلًا مدارس كونه معرًضا مجتمعيًا يلبي كافة احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي والسلع الغذائية بخصومات تقل عن السوق الحر بنسب كبيرة.

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى الدور المجتمعي المهم الذي يقوم به منتسبو الغرفة على مدار السنوات السابقة والذي يزداد مع مرور الوقت بتقديم خدمات متميزة للمواطنين ، خاصة خلال المواسم مثل " أهلًا مدارس - أهلًا رمضان - الأعياد" وخلال أي ظروف استثنائية تمر بها البلاد ، موجهًا الشكر لكل منتسبي الغرفة في كافة الأنشطة على هذا الدور المجتمعي.

ووجّه "العشري" حديثه للعارضين قائلًا "عليكم دور مجتمعي كبير بوضع أقل نسب تخفيضات على الأسعار وتوفير السلع بأسعار في متناول الجميع في ظل استعداد مواطنينا لاستقبال الموسم الدراسي الجديد لتخفيف العبء عنهم" ، خاصة أن الغرفة ستوفر أماكن العرض وتجهيزها في مقابل الحصول على أكبر نسبة خصم علي أسعار السلع لدعم المواطنين.