إيركايرو تستمر في توسعها بإفريقيا وتسير رحلتين بين طنجة والقاهرة

تستكمل ايركايرو خططها الإستراتيجية وتستمر في توسعها في إفريقيا بإضافة رحلتين اسبوعيا بين طنجة بالمملكة المغربية و القاهرة اعتبارا نهاية اكتوبر ٢٠٢٣

فبعد ان بدأت التشغيل بين الدار البيضاء و الاسكندرية في فبراير ٢٠٢٣ بمعدل رحلتين اسبوعيا تستكمل ايركايرو خططها بإضافة رحلتين اسبوعيا بين طنجة بالمملكة المغربية و القاهرة اعتبارا نهاية اكتوبر ٢٠٢٣ و بين واجادوجو ببوركينا فاسو و داكار بالسنغال و القاهرة اعتبارا من منتصف ديسمبر ٢٠٢٣ و ذلك دعما لحركة السفر و الاعمال و السياحة الي مصر و عبر المطارات المصرية .

و تجدر الاشارة الي ان هذه الخطوط سترتبط بشبكة الشركة الام مصرللطيران عبر مطار القاهرة من خلال توسيع نطاق اتفاق المشاركة بالرمز الساري بين الشركتين

وأكد حسين شريف رئيس مجلس إدارة آيركايرو أن هذه التوسعات تأتى في اطار تشجيع وزارة الطيران المدني للناقلات الجوية المصرية بالتوسع في القارة السمراء و استغلال الفرص التي تتيحها الاتفاقيات الغنائية و الجماعية للنقل الجوي