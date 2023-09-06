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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إيركايرو تستمر في توسعها بإفريقيا وتسير رحلتين بين طنجة والقاهرة

تسيير رحلات
تسيير رحلات

تستكمل ايركايرو خططها الإستراتيجية وتستمر في توسعها في إفريقيا بإضافة رحلتين اسبوعيا بين طنجة بالمملكة المغربية و القاهرة اعتبارا نهاية اكتوبر ٢٠٢٣

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الطيران المدنى على طريق العالمية

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الطيران تنفي إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان

فبعد ان بدأت التشغيل بين الدار البيضاء و الاسكندرية في فبراير ٢٠٢٣ بمعدل رحلتين اسبوعيا تستكمل ايركايرو خططها بإضافة رحلتين اسبوعيا بين طنجة بالمملكة المغربية و القاهرة اعتبارا نهاية اكتوبر ٢٠٢٣ و بين واجادوجو ببوركينا فاسو و داكار بالسنغال و القاهرة اعتبارا من منتصف ديسمبر ٢٠٢٣ و ذلك دعما لحركة السفر و الاعمال و السياحة الي مصر و عبر المطارات المصرية .

و تجدر الاشارة الي ان هذه الخطوط سترتبط بشبكة الشركة الام مصرللطيران عبر مطار القاهرة من خلال توسيع نطاق اتفاق المشاركة بالرمز الساري بين الشركتين 

وأكد حسين شريف رئيس مجلس إدارة آيركايرو أن  هذه التوسعات تأتى في اطار تشجيع وزارة الطيران المدني للناقلات الجوية المصرية بالتوسع في القارة السمراء و استغلال الفرص التي تتيحها الاتفاقيات الغنائية و الجماعية للنقل الجوي

حسين شريف 

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