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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

موعد بدء احتفالات اليوم الوطني السعودي في المدارس

الاحتفال باليوم الوطني
الاحتفال باليوم الوطني السعودي

مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93، والذي يحتفل به المواطنين في الممملكة العربية السعودية، كل عام، يسعرلى الكثير من الطلاب إلى معرفة موعد بدء احتفالات اليوم الوطني السعودي في المدارس، بغية الحصول على إجازة، للتفرغ للاحتفال بذكرى تحول مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية وذلك في عام 1932 بناء على مرسوم ملكي الملك عبد العزيز آل سعود.

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اليوم الوطني السعودي

وفي سياق ذلك تستعد وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، للاحتفال باليوم الوطني السعودي، يوم 23 سبتمبر 2023، مع كافة الأبناء، ويكون ذلك من خلال إعطاء الطلاب إجازة رسمية تمنح لهم فرصة المشاركة في الفعاليات والاحتفالات المقامة في كافة مدن بالمملكة العربية السعودية.

الاحتفال باليوم الوطني 1445 في المدارس 

ويحصل الطلاب تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني 1445 في المدارس والجامعات على أربعة أيام إجازة  تبدأ من يوم الخميس 21 سبتمبر شهر سبتمبر إلى الأحد الرابع والعشرين من شهر سبتمبر، وهي الذكرى السنوية التي يحصل الطلاب والطالبات وموظفي القطاع العام والخاص على العطلة الرسمية للاحتفال.

 القطاع العام في السعودية 

ومن جانب آخر يحصل العاملون بالقطاع العام أو الخاص على عطلة رسمية من يوم السبت 23 سبتمبر 2023 ميلادياً، والموافق 8 ربيع الأول وتستمر لمدة خمسة أيام، حيث تنتهي يوم 27 سبتمبر ميلادياً الموافق 12 ربيع الأول.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي 

وتشمل الاحتفالات باليوم الوطني السعودي وجود الألعاب النارية، والعروض الجوية المزهلة،  وإذاعة الأغاني الوطنية المختلفة التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة في البلاد، وهو ما يعكس أن اليوم الوطني واحد من أهم المناسبات الوطنية المميزة في المملكة. 

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