TikTok يرحل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى أول مركز بيانات محلي له

بدأت TikTok في ترحيل بيانات مستخدميها الأوروبيين إلى مركزها الذي وعدت به منذ فترة طويلة في أيرلندا. أعلنت الشبكة الاجتماعية التي تركز على الفيديو أن مركز البيانات الخاص بها في أيرلندا أصبح جاهزًا للعمل أخيرًا كجزء من تحديث التقدم الأكبر لمشروع Project Clover. أعلنت TikTok عن مبادرة خصوصية البيانات وأمنها في شهر مارس بعد وقت قصير من قيام المفوضية الأوروبية بمنع الموظفين من استخدام تطبيقها على أجهزة العمل. كما لاحظت TechCrunch، كشفت الخدمة أنها كانت ستقيم مركز بيانات في أيرلندا في عام 2020، مع توقع أن يتم تشغيله بحلول أوائل عام 2022.

الآن بعد أن تمكنت TikTok من التغلب على المشكلات التي تسببت في تأخير إطلاق المركز، بدأت في ترحيل البيانات، والتي من المحتمل ألا تنتهي حتى الربع الرابع من عام 2024. وفي الوقت نفسه، يجري أيضًا إنشاء مركز ثانٍ في أيرلندا وآخر في النرويج. بناء. وخضعت خدمة استضافة الفيديو لتدقيق مكثف على مدى السنوات القليلة الماضية، وهذا جزء من جهودها لجعل السلطات تثق في التطبيق. وفي عام 2022، أكدت شركة ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok، أن بعض موظفيها، الذين فصلتهم في النهاية، تمكنوا من الوصول إلى بيانات العديد من المستخدمين في الولايات المتحدة، بما في ذلك الصحفيين. جاء هذا الكشف في خضم حكومات الولايات التي تحظر TikTok على الأجهزة المملوكة للحكومة.

وبالإضافة إلى الإعلان عن بداية ترحيل البيانات، كشفت TikTok أيضًا أنها حصلت على خدمات شركة تدعى NCC Group. ستقوم شركة ضمان المعلومات التي يقع مقرها في المملكة المتحدة بمراجعة ضوابط البيانات وعمليات الحماية الخاصة بها، ومراقبة تدفقات البيانات الخاصة بها، وتوفير التحقق المستقل والإبلاغ عن أي حوادث إذا لزم الأمر. يقول TikTok إن الشركة ستراقب البيانات الواردة من وإلى المركز حتى تتمكن من التأكد من أن الموظفين المعتمدين فقط هم من يمكنهم الوصول إلى المعلومات الحساسة للمستخدمين.