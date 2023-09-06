نشرة أخبار التوك شو.. سر إصابة الخطيب وعلاقتها بالدولار وجدل عمرة البدل مستمر

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



كشف عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

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الدولار يتسبب في وعكة صحية خطيرة لمحمود الخطيب.. فيديو



شنَّ الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًّا على المعارضة، مشيرًا إلى أنها لا تريد سوى فرض رأيها، وهذا ما ظهر عند رفضهم إعطاء الفرصة لـ محمود طلبة، أحد المتحدثين في جلسة حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني أمس، بالتحدث.

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أحمد موسى يهاجم المعارضة: "الأمن القومي لمصر خط أحمر" (فيديو)



عقب الإعلامي تامر أمين، على قرعة كأس العالم للأندية والتي جرت في المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن تجنب النادي الأهلي مواجهة بطل أوروبا مانشستر سيتي، مضيفًا أنها نعمة كبيرة للغاية من الله.

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رسالة نارية من تامر أمين لـ محمد صلاح خوفًا من اتحاد جدة السعودي



زف الإعلامي نشأت الديهي، بشرى سارة للشعب المصري بشأن أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة المقبلة.

بشرى بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة (فيديو)



رد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على التطبيق الذي يتم الترويج له حول إمكانية أداء العمرة لأحد الأقارب أو الأشخاص الكبار في السن مقابل مبلغ مالي\

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عمرة البدل.. الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)



علق محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري استغاثة الفنانة نجلاء فتحي، بعدما سرق لصوص لوحة اسم زوجها الكاتب الراحل حمدي قنديل التي تم تعليقها قبل سنوات على مدخل العمارة التي أمضيا فيها أجمل سنوات عمرهما في شارع الميرغني بمصر الجديدة، والتي كُتب عليها: “هنا عاش حمدي قنديل”.

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التنسيق الحضاري يعلق على استغاثة نجلاء فتحي بشأن لوحة زوجها (فيديو)



قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن زيادة السكان هي قضية وطن يحتاج لحياة كريمة، ولن يتم ذلك إلا من خلال ضبط النمو السكاني، لتحقيق حياة صحية وتعليمية واجتماعية كريمة.

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الصحة: الزيادة السكانية قضية وطن يحتاج لحياة كريمة (فيديو)



أكدت الدكتورة سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق، أهمية الطرح المتوقع لحصص من بنك القاهرة خلال الربع الأول من العام القادم للبيع ، متوقعة أن يتم طرح ما بين 15 لـ 30%، بما يتجاوز المليار دولار، وهذا رقم ليس بالقليل.

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توقعات بطرح 30% من بنك القاهرة بقيمة تتجاوز مليار دولار (فيديو)

