الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد السكندري: لم نحسم قرارنا بشأن العرض الليبي لإبراهيم حسن

إبراهيم حسن لاعب
إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري

أكد محمد أحمد، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن إدارة زعيم الثغر تلقت عرضا رسميا للتعاقد مع إبراهيم حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

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وقال أحمد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " تلقينا عرضا من ليبيا من أجل التعاقد مع إبراهيم حسن لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".
وتابع عضو سيد البلد: "حتى الآن لم نحسم قرارنا تجاه العرض المقدم للاعب بشأن انتقاله للدوري الليبي".
وأتم: "لم يصلنا أي عروض بشأن أحمد عادل (ميسي)، اللاعب باقِ مع الفريق حتى الآن".

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