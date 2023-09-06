رئيس مدينة رأس غارب يعقد اجتماعا لتنسيق الجهود لمجابهة الأزمات

عقد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب اجتماعا لتنسيق الجهود مع جميع الجهات المشاركة فى مجابهة الازمات (سيول – أمطار ) بحضور اللجنة الجغرافية لشركات البترول والادارات التنفيذية المشاركة .

وأكد رئيس المدينة على رؤساء اللجان الجغرافية بالشركات المعنية على توفير المعدات وجاهزيتها للمشاركة في مجابهة مخاطر السيول إلى جانب التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة وتفعيل غرفة العمليات والتنسيق فيما يخص الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

مشيرا بضرورة إتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمه طبقا للتعليمات المستديمة لمجابهة الازمات والكوارث لكل جهه من الجهات المشاركه .

وفى الختام اصدر رئيس المدينة التكليفات لجميع الادارت الخارجية والداخلية كل فيما يخصه قبل وأثناء وبعد الازمه من حيث إعداد الاستعدادات اللازمه لمجابهتها .

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بحضور سكرتير المدينة و الجهات المشاركة فى مجابهة الازمات اللجنة الجغرافية بشركات البترول العاملة بنطاق المدينة ، هندسة الكهرباء ، الاوقاف ، التضامن الاجتماعى ، الطب البيطرى ، المستشفى التخصصى ، مرفق الاسعاف ، التربيه والتعليم ، شركة سيتى جاز ، جهاز التعمير ، شركة السلام ، هيئة الطرق والكبارى، الحماية المدنية ، ورؤساء قرية الزعفرانه ، وادى دارا بجانب الادارات بالوحده المحلية ( إدارة الازمات وادارة المتابعه و ادارة العلاقات العامة وادارة المجالس ، البيئة

وياتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر للاستعداد لفصل الشتاء والتغيرات المناخية المصاحبة لهطول الامطار والسيول واتخاذ جميع الاجراءات لمجابهة الازمات

كما وجه اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب بالاستمرار فى تكثيف حملات النظافه ورفع المخلفات وازالة الاشجار والحشائش بقطاعات وتقاسيم المدينة المختلفه بواسطة ادارة النظافة والشركة المتعاقدة على تجميع القمامة بتكثيف حملات النظافة بجميع قطاعات وشوارع المدينة.

مؤكدا على تطوير منظومة النظافه والالتزام بالخطة الموضوعه للنظافه بجميع تقاسيم المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية ورفع مخلفات الاشجار حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

مشيرا بأنه تم تكثيف حملات النظافه بجميع قطاعات المدينة ورفع مخلفات البناء ومخلفات الاشجار وتكثيف النظافه اليوميه بشوارع وقطاعات المدينة ورفع المخلفات والتراكمات وتفريغ الحاويات بجميع مناطق المدينة