الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: الفوز بالسوبر الأفريقي سيمثل إضافة قوية للاعبي الأحمر

السوبر الافريقي
السوبر الافريقي

يرى عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، أن الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي، ستمثل إضافة قوية للفريق الأحمر في بداية الموسم الجديد.

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وقال الحديدي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " كأس السوبر الأفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري هي بطولة من مباراة واحدة، ستمثل فرصة جيدة لجميع لاعبي الأهلي، في حالة الفوز بها وتحقيق اللقب".
وتابع: "لاعبو الأهلي سيبحثون عن حصد البطولة السادسة مع كولر، خاصة أن المهمة تعتبر سهلة لأنها من لقاء واحد فقط".
وأتم: "كولر يعلم بأن جماهير الأهلي لن تتذكر الـ5 بطولات التي حققها الفريق خلال الموسم الماضي، وسيبحث عن بطولة جديدة في الموسم الجديد".

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