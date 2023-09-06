الاسكان الاجتماعي: الانتهاء من 650 ألف وحدة سكنية (فيديو)

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن تم الانتهاء من 650 ألف وحدة سكنية، مضيفة أن بصدد استكمال المليون وحدة سكنية قبل نهاية العام الجاري 2023.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعيفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تكلفة الوحدات السكنية زادت بنسبة 30% والدولة ملتزمة لتوفير الوحدات كما هى بكراسة الشروط.

400 مليار جنية حجم الاستثمارات في مشروع الإسكان الاجتماعي



وأشارت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن 400 مليار جنية حجم الاستثمارات في مشروع الإسكان الاجتماعي لخدمة مستويات مختلفة من المواطنين المصريين.

