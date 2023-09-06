مدرب تونس: تنظيم مصر للبطولة الأفريقية للطائرة أكثر من رائع

تحدث الإيطالي أنطونيو جاكوب المدير الفني لمنتخب تونس للرجال للكرة الطائرة، عن مشارك فريقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

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وحقق منتخب تونس الفوز على مالي وتشاد في الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الثانية بالبطولة.

منتخب تونس للطائرة

وقال أنطونيو جاكوب: «مباراتي مالي وتشاد لم تكن صعبة، كما أن مباراة تونس أمام تنزانيا التي ستقام غدًا في الجولة الثالثة والأخيرة ستكون بنفس المستوى أيضًا».

وأضاف: «الحفاظ على لقب البطولة أصعب بكثير ممن يرغب في حصد اللقب لأول مرة، ولكن نسير خطوة بخطوة، حيث إن هدفنا هو التتويج باللقب الثاني عشر في تاريخنا».

واختتم: «المنتخب المصري جيد ومنظم كثيرًا ويقدم أداءً جيدًا، كما أن تنظيم مصر للبطولة الأفريقية أكثر من رائع ومميز، والشعب المصري يرحب بجميع الفرق المشاركة فهو شعب ودود».

الجدير بالذكر أن منتخب تونس ضمن المجموعة الثانية في البطولة الأفريقية، بجانب منتخبات مالي، وتشاد، وتنزانيا.