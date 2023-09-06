ميتروفيتش مهاجم الهلال يكشف سر تفضيله الدوري السعودي

كشف ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، عن سبب قدومه للعب بالدوري السعودي.

وقال:إن مباراة فريقه أمام الاتحاد كانت سبب قدومه إلى الدوري السعودي، الذي وصفه بأنه سيصبح من أقوى مسابقات كرة القدم في العالم.

وانضم الدولي الصربي البالغ من العمر "28 عاما" إلى الهلال في الانتقالات الحالية الصيفية، قادما من فولهام الإنجليزي.

وقال المهاجم في تصريحات تلفزيونية :لقد انتقلت إلى الهلال من أحد أفضل الدوريات في العالم، من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعتقد أن الدوري السعودي لديه كل هذه الأشياء، وفي السنوات القليلة المقبلة سيصبح أحد أفضل الدوريات في العالم.

وأضاف: توجد الإمكانات في السعودية إضافة إلى الجماهير والجميع يملك شغف كرة القدم، والعديد من اللاعبين يرغبون بالانضمام إلى الدوري، خاصة عندما يشاهدون مباريات قوية مثل لقاء اتحاد جدة والهلال.

وأكمل ميتروفيتش: لم أشاهد مباراة في مسيرتي مثل مواجهتنا أمام الاتحاد، كانت مواجهة رائعة، لذلك فهذه المباراة أحد الأسباب التي جعلتني انتقل إلى السعودية، لاسيما بعد الاستقبال الرائع الذي حظيت به من قبل النادي واللاعبين والجماهير، وأنا سعيد حقا.

وخاض الهداف التاريخي لمنتخب صربيا 3 مباريات مع الهلال في الدوري، سجل 4 أهداف وساهم في هدف.