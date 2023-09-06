الأهلي يستفسر من “كاف” عن قيمة جوائز الدوري الإفريقي

إستفسر النادي الأهلي من الاتحاد الإفريقي "كاف"، في خطاب رسمي عن قيمة جوائز بطولة الدوري الإفريقي، في ظل تضارب الأرقام وعدم وجود شئ رسمي.

وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "البند رقم 2 الذي تم الاستفسار عنه من النادي الأهلي، هو معرفة من يتحمل تكاليف السفر والاقامات أثناء البطولة".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي خاطب الكاف مجددًا اليوم، من أجل الاستفسار عن من يتحمل تكاليف مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، في السوبر الإفريقي".

واختتم: "الكاف أكد أنه سوف يتحمل تكاليف سفر 25 فردًا فقط، وهو ما أثار استياء النادي خاصةً أنه بطل دوري أبطال إفريقيا، يلعب مباراة السوبر الإفريقي على ملعبه، وتم الاستفسار مجددًا وهناك حالة ترقب لرد الكاف".