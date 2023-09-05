الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل طريقة لتحضير فطيرة السجق السريعة

فطيرة السجق
فطيرة السجق

فطيرة السجق من الوصفات الشهة التي يمكنك تحضيرها إذا أردتي صنع وجبة سريعة لا تستغرق وقتًا طويلًا لتحضيرها، بالإضافة لمذاقها اللذيذ الذي لا يقاوم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

فطيرة السجق

طريقة تحضير فطيرة السجق

المقادير

- زيت الزيتون : 3 ملاعق صغيرة

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- سجق : 6 قطع

- الجزر : 1 حبة (مبشور)

- الكوسا : 2 حبة (مبشورة)

- جبن موزاريلا : كوب

- دقيق : نصف كوب

- حليب : كوب ونصف

- البيض : 3 حبات

 

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طريقة التحضير

‏ سخني الفرن على درجة حرارة 160 مئوية وادهني صينية فرن أو بايركس.

سخني الزيت على نار متوسطة ثم أضيفي البصل واطهيه مع التحريك المستمر لمدة دقيقتين حتى يصبح طرياً.

أضيفي السجق إلى المقلاة واطهيها لمدة 6 دقائق مع التقليب أو حتى تنضج تماماً.

ضعي السجق جانباً لمدة 5 دقائق حتى تبرد تماماً.

قلبي السجق والبصل مع الجزر والكوسا والجبن.

في وعاء منفصل اخفقي الدقيق والحليب حتى يصبح المزيج ناعماً وأضيفي البيض والملح والفلفل واستمري بالخفق حتى يصبح متجانساً تماماً.

اسكبي الخليط في صينية الخبز وضعي طبقة من الخليط فوق العجين.

اخبزيها في الفرن لمدة تتراوح من 50 إلى 60 دقيقة أو حتى تنضج تماماً.

اتركي الفطيرة لمدة 5 دقائق حتى تهدأ ثم قدميها ساخنة.

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