ماجد الكدواني عن حبه للفسيخ: لا أعلم متي أشبع

قال الفنان ماجد الكدوانى، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سى :"الفسيخ الحاجة الوحيدة اللى لا أعرف متى أشبع منها".

وأضاف الفنان ماجد الكدوانى، إن البهجة فى معهد الفنون المسرحية مثل البهجة فى كلية الفنون الجميلة لأن هذا تخصص جميل، وكان لدينا أساتذة عظماء مثل سميرة محسن وجلال الشرقاوى، وامتحان القبول كان أمامى كرم مطاوح ومحمد توفيق، وكانت هناك هيبة واسعة لهؤلاء الأساتذة وكان لدى ضعف كبير فى معهد الفنون المسرحية.

وتصدر النجم ماجد الكدواني التريند، وذلك بعد حلقته في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، وذلك بعدما ظهر وهو يبكي.

وذلك عندما دخلت ابنته ساندرا إلى استوديو برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى، وقبَّل ماجد الكدوانى يد الفنانة إسعاد يونس، تعبيرا عن فرحته بوجود ابنته، وقام باحتضان ابنته، لتغنى ابنته أغنية تعبر فيها عن حجم حبها لوالدها.

وكان فاز النجم ماجد الكدوانى بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل "موضوع عائلى 2"، فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.

وأكد ماجد الكدواني: “ألف شكر، ودائمًا نجمع فى الفن والإبداع، وشكرًا للشركة المتحدة على التنظيم، وأشرف زكى، وأوجه شكرًا خاصًا لجمال عبدالحميد، لأنه من المخرجين اللى شجعونى من مشهد فى "أرابيسك"، حتى وصلنا لـ”جسر الخطر"، والجائزة لناس كتير، على رأسهم أحمد الجناينى وأحمد الجندى، وكل فريق المسلسل".

واعتذر الفنان ماجد الكدوانى عن عدم إلقاء كلمته بعد تسلم جائزته من Starscrapers Awards وعاد ليتكلم قائلاً: اعذروني اتلبخت ونسيت أتكلم، وفخور بوجودى فى هذا المكان الرائع، ولازم أشكر الدكتور أشرف زكى على التنظيم والمجهود الرائع".

وأضاف الفنان ماجد الكدوانى قائلًا:"ليا كل الشرف أنى أقف قدام الفنان الكبير يحيى الفخرانى، لأنه تاريخ عظيم، وإحنا نشأنا على هذه العراقة والأصالة وعلى الاحترام للفن، مبسوط أوى إنى بأتكرم فى بيتى، لأن النقابة بيتنا، والتنظيم والمكان وكل حاجة رائعة النهارده".

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى، وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلًا عن استحداث جوائز باسم الجمهور، بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم، التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبدالعزيز، والنجمة إلهام شاهين، والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال، وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانٍ، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثانٍ، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي.

يأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول)ـ لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

وكان تصدر الفنان ماجد الكدواني تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد احتفاله بزفاف نجله الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني.

كان اقتصر حفل زفاف نجل الفنان ماجد الكدواني، على الأهل والأصدقاء المقربين من ماجد وأسرته وأسرة العروس بأحد الكنائس.

ويشار إلى أن ظهور الفنان ماجد الكدواني، خلال الصور متأثرًا لحظة رؤية ابنه، كما أنه مازح الكاميرا وهي تتابع المراسم ونظر له مبتسمًا.

ويذكر أن احتفل أخيرًا الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني، بليلة الحنة على كارلا منصور، في جو عائلي.

الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني وعروسه

العروسان

الفنان ماجد الكدواني

معلومات عن الفنان يوسف ماجد الكدواني:

يوسف ماجد نبيل الكدواني، شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: مسلسل “ولاد ناس” عام 2021، ومسلسل “موضوع عائلي” عام 2021، وهو نجل الفنان ماجد الكدواني.

جدير بالذكر أن الفنان يوسف ماجد الكدواني، شارك أخيرًا فى بطولة مسلسل “وبينا ميعاد”، الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.

ودارت أحداث المسلسل عن تربية حسن لأبنائه على الديمقراطية، فيما نشأت بنات نادية على الكبت والديكتاتورية، ومن توالى الحلقات تنشأ علاقة بين العائلين، ويحدث بينهما مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية، حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها، إضافة إلى المواقف التي تحدث بين أبنائهما في إطار اجتماعى لايت.