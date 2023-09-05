رضا البحراوي عن أزمة "عليا الطلاق".. لن أعتذر

حرصت لجنة الشئون القانونية بنقابة المهن الموسيقية، على الاستماع لأقوال الفنان رضا البحراوي، عن ما جرى منه في حفلته الأخيرة بعدما أدى أغنية “عليا الطلاق كله بيكدب” لمؤدي المهرجانات كزبرة، الذي قرر مجلس إدارة النقابة منعه من الغناء وسحب تصاريحه.

البحراوي عن أزمة عليا الطلاق: لن أعتذر

وأكد رضا البحراوي أنه لن يعتذر عن غناء الأغنية مشيرًا أنه لن يستطيع أن يخبر وسائل الإعلام بشئ فى الوقت الراهن.

قررت نقابة المهن الموسيقية التحقيق مع الفنان رضا البحراوي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما ظهر في أحد الأفراح وهو يقدم أغنية “عليا الطلاق كله بيكدب”، وهي الأغنية التي قدمها مؤدي المهرجانات “كزبرة”، وأثارت غضب الراي العام.

وكان أحيي رضا البحراوي حفلًا غنائيًا برفقة عبد الباسط حمودة، على أحد الشواطئ في مدينة الساحل الشمالي.

رضا البحراوي وعبد الباسط حمودة

وكان رزق الفنان رضا البحراوي بمولود جديد أطلق عليه اسم ريان.

وأعلن الأمر طارق عبد الستار زوج شقيقة رضا البحراوى على حسابه بموقع فيس بوك حيث كتب:" ريان رضا البحراوي نورت الدنيا ياحبيب ابوك يتربى في عزك يارضا وتعيش وتفرح بيه وبأخواته".

"ريان" هو الابن التاسع للمطرب رضا البحراوي، حيث سبق وكشف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc أنه متزوج من اثنين ولديه 8 أبناء قائلا: "بحب العزوة والأطفال".

وكان أحيي المطرب الشعبى رضا البحراوى، حفلًا غنائيًا يوم 11 أغسطس بمهرجان العلمين في دروته الأولى.

وقدم رضا البحراوي باقة من أغانيه الذى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكان أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا بشأن أزمة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وياسر رماح، والذي تضمن الآتي:

“فى جلسة سادها الود والحب جمع الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية فى منزله، نجوم الأغنية الشعبية الفنان رضا البحراوى و الفنان ياسر الرماح”.

أضاف بيان الموسيقيين: "وتم التصالح دون أن يتطرق أحد لأى خلافات سابقة وانتهت الجلسة على خير وهذا ما تسعى إليه النقابة فى عهد الفنان مصطفى كامل، أن تسود روح الحب والود و الاحترام بين الأعضاء، وليس التحقيقات والجزاءات".

كشف المطرب رضا البحراوي عن بداية حبه وتعلقه بالغناء، إذْ أكد أنه أحب الغناء من عمر 8 سنوات.

قال في لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة: «حبيت الغناء من سن 8 سنين وأنا من طنطا، كنت بغني في الشارع والأفراح، ومكنتش حاسس إني بغني حلو».

أضاف: «لحد ما غنيت في الشارع كان كل حد يقابلني يقولي أنتا صوتك حلو لحد ما قابلني الأستاذ طارق عبدالستار المخرج والمنتج بتاعي قالي صوتك حلو يا رضا فمكنتش مقتنع، ويوم ما قابلني كنت قدام البيت بلعب بلي في الشارع، فقابلني وأداني عشرة جنيهات، فقابلني تاني وعملت الشريط وكنت بغني وأنا صغير لرضا البرنس وجورج وسوف وأنا من عشاق جورج».

تابع أن: «وعملت شريطًا كاملًا غنيت زمن الوحوش وغنيت سيرة الحب وأغنية لجورج وسوف ونزل وقت مولد السيد البدوي في طنطا، وكنت عيل صغير عملت الشريط ونزلت لعبت تاني، والشريط كسر الدنيا وأنا مكنش وصلي حاجة».



مهرجان العلمين 2023 بالدورة الأولي:

مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلًا هناك يوم الجمعة الماضية، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع ستديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

بدأت الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدَّم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي، كما أحيا المطرب أحمد سعد حفل ضخم ورفع شعار كامل العدد، وتألق بعددٍ كبيرٍ من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.