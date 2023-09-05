تحويل لعبة المغامرات Cyberpunk Stray إلى فيلم رسوم متحركة

تحصل لعبة المغامرات المبنية على القطط والتي حازت على استحسان النقاد Stray على فيلم رسوم متحركة حقيقي. حتى أكثر برودة؟ يقوم الناشر الأصلي للعبة Annapurna بصناعة الفيلم، بعد أن حقق نجاحًا مفاجئًا على Netflix بأول فيلم رسوم متحركة له Nimona. لا يزال الفريق الإبداعي طي الكتمان، لكن روبرت بيرد، رئيس أنابورنا للرسوم المتحركة، قال لـ Entertainment Weekly إن الفيلم قيد التطوير النشط وأنه سيكون "أعظم فيلم من نوع Hopepunk تم إنتاجه على الإطلاق".

يعرّف بيرد "hopepunk" بأنه مفهوم سردي يعتبر التفاؤل شكلاً من أشكال المقاومة ضد الطغيان. وهذا يصف تقريبًا المضمون العاطفي للعبة، لذا فإن أنابورنا تسير على الطريق الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن الطائرة بدون طيار B-12 المصاحبة للعبة ستكون جزءًا كبيرًا من الفيلم، حيث ذكر بيرد أنها "كوميديا ​​صديقة حول قطة وروبوت" مستمرة في الاستشهاد بـ "الديناميكية المرحة" للزوج.

تم إصدار اللعبة الأصلية العام الماضي وتتيح للاعبين التحكم في قطة فضولية في مشهد السايبربانك. هناك الكثير من المنصات، والاجتياز المبني على التخفي، والمواء. تم الإشادة بالعنوان لأنه يمنح اللاعبين منظورًا على مستوى القطط حول العالم وقد حقق نجاحًا كبيرًا على كل منصة تقريبًا.

أما بالنسبة إلى أنابورنا، فإن فيلم Stray ليس سوى خطوة واحدة في خططها للسيطرة على هوليوود. أعلن قسم الرسوم المتحركة للشركة عن عدد قليل من الأفلام وأثار الكثير من الأفلام الأخرى. يقوم كريس ويدج، مبتكر العصر الجليدي، بإخراج فيلم يسمى FOO، وهو اختصار لفيلم "أسماك خارج الماء"، وقد وقع نيك برونو، المدير المشارك لـ Nimona، على إدارة مشروع لم يذكر اسمه تم وصفه فقط بأنه "عالي المفهوم" و"Spielbergian".

كما زعمت الشركة أيضًا أن الألعاب الأخرى تحت مظلتها يمكن أن تتلقى معالجة الفيلم، مشيرة إلى أنه تم اختيار Stray كأول تعديل نظرًا لكونها "تحظى بشعبية كبيرة". تشمل العناوين الأخرى في قائمة الناشرين فيلم الإثارة والتشويق Twelve Minutes، بطولة ديزي ريدلي وجيمس ماكافوي، وفيلم الخيال العلمي Starfield-before-Starfield Outer Wilds، والغموض السردي Kentucky Route Zero وغيرها الكثير. كل واحد من هؤلاء من شأنه أن يصنع فيلمًا لائقًا.