الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

عرس رياضي للجالية المصرية بالنمسا بعد فوز الأهلي.. صور

الجالية المصرية بالنمسا
الجالية المصرية بالنمسا

 

قال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إن النادي الاهلي قدم اليوم مباراه كبيرة عكست مستوى طيب رضي عنه جميع الجماهير وأبناء الجالية هناك، وأن اليوم كان بمثابة عرس رياضي لجماهير  ومحبي النادي الاهلي .


وأضاف العبيدي، في تصريحات خاصة للوفد، أن هناك العديد من أبناء الجالية المصرية من مختلف ربوع الدولة حرصت على الحضور ولم تتوقف الهتافات طوال المباراه، قائلا: " كان في جماهير عريضة جرت وراء الاهلي من قطاعات مختلفة بالنمسا اكثرهم من فيينا العاصمة
استمرت الجماهير في الملعب بعد انتهاء المباراه لاكثر من ساعة في انتظار خروج اللاعبين لالتقاط الصور التذكارية وقدموا مشهد من الاحتفال الرائع يؤكد انتماء الجماهير بالنمسا للاهلي".


وأكد بهجت العبيدي،  على حرص النادي المصري بفيينا بتسير اكتر من حافلة للذهاب لتشجيع النادي الاهلي، كما حرصت الروابط المصرية الرياضية المختلفة في فيينا وكذلك رابطة المراة المصرية بتسيير رحلات تضم أبناء الجالية من مدن مختلفة بالدولة لحضور المباراة، كما حرص الاتحاد العام للمصريين بالنمسا على تسيير رحلة أيضا لمؤازرة الفريق ولقاءه".


وتابع: “وجود كابتن الخطيب اسعد الجماهير فعلى الرغم من تعبه الا ان إصراره على حضور المباراة  أسعد الجميع ولاقى الكابتن الخطيب ترحاب بالغ وتشجيع وهتافات له تأكيدا على ان هذا الرجل يتربع داخل قلوب الجماهير”.


 وتمنت رابطة جماهير النادي الاهلي بالنمسا والاتحاد العام الشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب.

 

 

 

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