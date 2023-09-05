عرس رياضي للجالية المصرية بالنمسا بعد فوز الأهلي.. صور

قال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إن النادي الاهلي قدم اليوم مباراه كبيرة عكست مستوى طيب رضي عنه جميع الجماهير وأبناء الجالية هناك، وأن اليوم كان بمثابة عرس رياضي لجماهير ومحبي النادي الاهلي .



وأضاف العبيدي، في تصريحات خاصة للوفد، أن هناك العديد من أبناء الجالية المصرية من مختلف ربوع الدولة حرصت على الحضور ولم تتوقف الهتافات طوال المباراه، قائلا: " كان في جماهير عريضة جرت وراء الاهلي من قطاعات مختلفة بالنمسا اكثرهم من فيينا العاصمة

استمرت الجماهير في الملعب بعد انتهاء المباراه لاكثر من ساعة في انتظار خروج اللاعبين لالتقاط الصور التذكارية وقدموا مشهد من الاحتفال الرائع يؤكد انتماء الجماهير بالنمسا للاهلي".



وأكد بهجت العبيدي، على حرص النادي المصري بفيينا بتسير اكتر من حافلة للذهاب لتشجيع النادي الاهلي، كما حرصت الروابط المصرية الرياضية المختلفة في فيينا وكذلك رابطة المراة المصرية بتسيير رحلات تضم أبناء الجالية من مدن مختلفة بالدولة لحضور المباراة، كما حرص الاتحاد العام للمصريين بالنمسا على تسيير رحلة أيضا لمؤازرة الفريق ولقاءه".



وتابع: “وجود كابتن الخطيب اسعد الجماهير فعلى الرغم من تعبه الا ان إصراره على حضور المباراة أسعد الجميع ولاقى الكابتن الخطيب ترحاب بالغ وتشجيع وهتافات له تأكيدا على ان هذا الرجل يتربع داخل قلوب الجماهير”.



وتمنت رابطة جماهير النادي الاهلي بالنمسا والاتحاد العام الشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب.

received_1484421912346190

received_1369670067231594

received_2313979475474702

received_763332625564215

received_1000547824558517

received_192809490379498

IMG-20230905-WA0133

IMG-20230905-WA0135

IMG-20230905-WA0120

IMG-20230905-WA0116

IMG-20230905-WA0113