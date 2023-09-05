رئيس أفريقيا الوسطى يرحب بحكومة الجابون الجديدة

ألتقي الجنرال برايس أوليغي نغويما، رئيس الغابون المؤقت الجديد، برئيس جمهورية إفريقيا الوسطي فوستين أرشانج تواديرا الذي تم تعيينه وسيطا إقليميا للبلاد في أعقاب انقلاب الأسبوع الماضي.

عينت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (ECCAS) تواديرا "ميسرا للعملية السياسية" في الغابون بعد الإطاحة بالرئيس علي بونغو أونديمبا في 30 أغسطس.

وقد تم تكليفه بالاجتماع مع "جميع الجهات الفاعلة الغابونية وشركاء البلاد" بهدف توفير "عودة سريعة إلى النظام الدستوري".

ولم يذكر التلفزيون تفاصيل عن المحادثات التي جاءت بعد يوم من إعلان غينيا الاستوائية العضو في المجموعة التي تضم مجموعة دول وسط أفريقيا أن الجابون علقت عضويتها في المجموعة التي تضم 11 دولة.

كما أمرت الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا بالنقل الفوري لمقرها الرئيسي من ليبرفيل في الغابون إلى عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، حسبما قال نائب رئيس البلاد، تيودورو نغويما أوبيانغ مانغ، على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر.

وبالإضافة إلى غابون وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية، تضم الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا أنغولا وبوروندي وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وسان تومي وبرينسيبي والكاميرون.

وأدى أوليغي، قائد الحرس الجمهوري، اليمين الدستورية يوم الاثنين كرئيس مؤقت للبلاد.

ووعد في كلمة له بإجراء "انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية" لاستعادة الحكم المدني لكن دون تحديد إطار زمني وتعهد بالعفو عن السجناء السياسيين.