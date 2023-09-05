طريقة التسجيل في ملتقى التوظيف بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

حددت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمملكة العربية السعودية متمثلة في مركز الدعم الطلابي والمهني، موعد إقامة معرض التوظيف والبرنامج العلمي المصاحب (يوم المهنة 2023) والذي يعد التجمع السنوي الأضخم للمنشأت الحكومية وشركات القطاع الخاص وجميع التخصصات، برعاية يوسف بن عبدالله البنيان وزير التعليم.

وأعلنت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا، أن ملتقى التوظيف أو يوم المهنة متاح للخريجين للخريجات، وللباحثين عن فرص وظيفية مميزة، ومن جميع جامعات المملكة.

ملتقى التوظيف بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

ووضعت الجامعة شعار ليوم المهنة وهو "طموح متجدد نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني" والذي يفتح أبوابه يوم الاثنين الموافق 26 صَفَر 1445هـ / 11 سبتمبر2023م، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 صَفَر 1445هـ/ 13 سبتمبر 2023م، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءًا، وذلك في مركز المؤتمرات والندوات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

وأوضحت أن هناك العديد من الأنشطة المصاحبة للملتقى منها:

– جلسات علمية.

– جلسات حوارية.

– جلسات إرشاد مهني.

– ورش عمل.

– معرض التوظيف لأكثر من 50 جهة.

رابط التسجيل في ملتقى التوظيف

https://career-day.pnu.edu.sa/home

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

يذكر أنه في عام 1427 هـ صدر الأمر الملكي بإنشاء أول جامعة للبنات بالرياض تحت إشراف وزارة التعليم العالي تضم الكليات الست الكائنة بمدينة الرياض بعد إعادة هيكلتها بالإضافة إلى إنشاء عدة كليات جديدة تخدم مسيرة التنمية في المملكة، وقد تم تفعيل الجامعة في عام 1428 هـ بتعيين أول مديرة لها وهي الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود.

وفي يوم الأربعاء 1429/10/29 هـ تشرفت الجامعة بقيام خادم الحرمين الشريفين بوضع حجر الأساس للمدينة الجامعية، وحينها تم تغيير مسماها إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن نسبة إلى شقيقة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن.