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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاهلي يهزم المعادي في الجولة الثانية من دوري المحترفين

يد الاهلى
يد الاهلى

واصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي عروضه القوية في بطولة دوري المحترفين، بعد أن تغلب على نظيره فريق المعادي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

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أقيمت المباراة على صالة المركز الأوليمبي في المعادي، وخلالها قدم اللاعبون عرضًا قويًّا، وظهر لاعبو الفريق بشكل مميز، لتنتهي المباراة بفوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة ٢٧-٢٣.

كان الفريق قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق الزهور في أولى جولات الموسم الجديد.
 

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