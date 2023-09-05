أشجار المانجو السبب .. الإعدام للمتهم بإنهاء حياة جاره فى البحيرة 

عاقبت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السابعة، اليوم الثلاثاء، للمتهم بقتل جاره لمعاتبة المجني عليه للمتهم بسرقة عدد من أشجار المانجو بالإعدام شنقا ، كان قد زرعها بالحد الفاصل بين أرضيهما الزراعية بمركز بدر بمحافظة البحيرة.

لمعاتبته باقتلاع أشجار المانجو بأرضه الزراعية ..الإعدام للمتهم بقتل جاره بالبحيرة

جاء الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلوسة، رئيسًا، وطاهر نبيل النحاس، رئيسًا، وأحمد عادل شاهين، رئيسًا، وأمانة سر محمد صالح السيد.

وترجع أحداث الواقعة إلى 21 أكتوبر 2022 حيث قتل المتهم محمد عبد الغنى حشيش، مزارع، مقيم عزبة الشهادة بقرية أبو الخاوى بمركز كوم حمادة، جاره المدعو علي مبروك عبد الفتاح السيد سابق، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم واعد لذلك السلاح الناري وافتعل مشاجرة عمدا، وقتل خلالها المجنى عليه وأزهق روحه.

وتلقى مأمور مركز شرطة بدر، بلاغا من أحد المستشفيات الخاصة يفيد بوصول جثة المجني عليه إثر إصابته بطلقات نارية متعددة أودت بحياته، وتوصلت تحريات ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة بدر وفرع البحث الجنائي، أن سبب الواقعة اقتلاع المتهم وأبنائه بعض أشجار المانجو التى سبق للمجني عليه زراعتها بالحد الفاصل بين أرضيهما الزراعية متعمدًا بذلك إثارة حفيظة المجنى عليه وذوية عاقدا العزم ومبيتا النية على قتل أحدهم إذا ما نشبت مشاجرة.

وأعد لذلك السلاح المستخدم "مسدس" وحمله بطيات ملابسه متأهبا لحضور المجني عليه وذويه لبلوغ مقصده ولدى حضورهم لأرضهم الزراعية وملاحظتهم لأرضهم الزراعية وملاحظتهم للأشجار المقتلعة، نشبت بينهم مشاجرة أشهر المتهم على إثرها السلاح الناري المضبوط من طيات ملابسه، وأطلق منه صوب المجني عليه أعيرة نارية قاصدا إزهاق روحه لإصابة بموضع الجرح الناري الموصوف بتقرير الصفة التشريحية والذي أودى بحياته.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

وأحيل المتهم لجهات التحقيق التي باشرت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وأحاله المستشار أحمد محمد وجدي التهامى، محامٍ عام أول جنوب دمنهور لمحكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقا لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبسه على ذمة القضية، وتداولت هيىة المحكمة أوراق القضية خلال جلساتها وأحالت أوراقها الشهر الماضى إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعى فى إعدامة والذي أيد قرار المحكمة لتصدر قرارها المتقدم بجلسة اليوم.