تأجيل Alone in the Dark إلى شهر يناير

أعلنت سلسلة رعب البقاء الكلاسيكية Alone in the Dark مؤخرًا عن إعادة تشغيل من المقرر إصدارها في أكتوبر، ولكن تم تأجيلها إلى يناير. هذه الدفعة ليست للأسباب المعتادة. اللعبة لا تحتاج إلى المزيد من الصقل أو أي شيء من هذا القبيل. إنها ببساطة مسألة العثور على جمهور في شهر أكتوبر الصاخب للألعاب، نظرًا لتدفق الألعاب القادمة في الأسابيع القليلة المقبلة.

تاريخ الإصدار الجديد هو 16 يناير، حيث أشار الناشر THQ Nordic إلى أن "الاحتضان المخيف للعزلة" للعبة سيكون "من المستحيل تحقيقه في شهر ألعاب مزدحم مثل أكتوبر". الشركة لا تنفخ الدخان، حيث سيشهد شهر أكتوبر إطلاق Super Mario Bros. Wonder، وForza Motorsport، وSpider-Man 2، وAssassin's Creed Mirage، وDetective Pikachu Returns، وSonic Superstars، وAlan Wake II، والقائمة تطول. و على. إنه بالتأكيد شهر خرق المحفظة.

هذا بالإضافة إلى جدول الإصدار المزدحم لشهر سبتمبر، لذا فإن إطلاق Alone in the Dark في يناير سيمنح اللاعبين مزيدًا من الوقت لإنهاء Starfield وBaldur's Gate 3 وMortal Kombat 1 وجولة جديدة من Cyberpunk 2077 DLC. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن أياً من إصدارات سبتمبر أو أكتوبر هذه ليست ألعاب رعب البقاء، على الرغم من أن Alan Wake تقترب، لذلك كان من الممكن أن يجد العنوان مكانًا مناسبًا على أي حال.



إذن ما هو وحيد في الظلام؟ يعتبر العنوان الأصلي أول لعبة رعب البقاء ثلاثية الأبعاد، متغلبًا على Resident Evil بفارق أربع سنوات. منذ تسعينيات القرن الماضي، كانت هناك أجزاء متتابعة وعروض فرعية وحتى محاولات أخرى لإعادة تشغيل السلسلة. هذه الدفعة الأخيرة هي أول لعبة رئيسية منذ عام 2015 وأول لعبة في السلسلة تم تطويرها منذ أن اشترت THQ Nordic الترخيص من Atari في عام 2018.

قصة إعادة التشغيل كتبها Mikael Hedberg، العقل المدبر وراء ألعاب البقاء Soma وAmnesia: The Dark Descent. يتم التعامل مع تصميمات المخلوقات بواسطة جاي ديفيس، المتعاون منذ فترة طويلة مع غييرمو ديل تورو. ذكرت شركة THQ Nordic أن لعبة Alone in the Dark الجديدة هي لعبة أصلية تمامًا، ولكنها ستحتوي على شخصيات قابلة للعب من عناوين التسعينيات. سيتم إصدارها على PlayStation 5 وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي في 16 يناير 2024.