الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فيديو أبكى الجميع.. زوج يحلق شعره دعما لزوجته المصابة بالسرطان

زوج تركي يدعم زوجته
زوج تركي يدعم زوجته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو وعدد من الصور والتي توثق دعم زوج تركي لزوجته التي تعاني من مرض السرطان، حيث إظهر الفيديو وهو يحلق لها شعرها، وهي تجلس أمامه، إلا أنه قدم الدعم والسند لها في هذه اللحظة من خلال حلقه لشعره بأكملها.

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 وتصدر زوج تركي منصات التواصل الاجتماعي، جراء دعمه لزوجته، وهو يبكي الدموع والتي تجري بين الحب والعاطفة والحزن الشديد على حال  زوجته ومرضها، حيث إنها تعاني من مرض السرطان.

وفاجئ هذا الزوج الجميع، من خلال تصوير الفيديو وهو يظهر حليق الرأس، ليظهر مدى الحب والتقدير لزوجته، وأنه سيظل سندها ودعمها، مبررًا أن الحب والتضحية والرحمة تحصد السعادة والشفاء، وظهرت الزوجه التي تعاني من مرض السرطان وعقب موقف زوجها معه، وهي تبكي بشكل كبير، حيث إنها لم تصدق ما فعله زوجها من اجلها ومن أجل تقديم الدعم لها، بعد إصابتها بالسرطان.

 

وانتشر الفيديو بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وحصد الفيديو آلاف المشاهدات.

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