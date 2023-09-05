عاجل
جومانا مراد تثير الجدل بهوت شورت وكارديجان شفاف يعكس جرأتها (صور) فرنسا تبدأ مباحثات حول انسحاب بعض قواتها من النيجر الأرصاد تكشف موعد بدء الموجة الحارة
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

التنسيق الحضاري يعلق على استغاثة نجلاء فتحي بشأن لوحة زوجها (فيديو)

نجلاء فتحي وحمدي
نجلاء فتحي وحمدي قنديل

علق محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري استغاثة  الفنانة نجلاء فتحي، بعدما سرق لصوص لوحة اسم زوجها الكاتب الراحل حمدي قنديل التي تم تعليقها قبل سنوات على مدخل العمارة التي أمضيا فيها أجمل سنوات عمرهما في شارع الميرغني بمصر الجديدة، والتي كُتب عليها: “هنا عاش حمدي قنديل”.

 

txt

التنسيق الحضاري يستقبل مديرة مكتب اليونسكو بالقاهرة

 

وقال رئيس جهاز التنسيق الحضاري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "لوحات هنا عاش تتعرض للسرقة بشكل متكرر".

يجب التعاون للحفاظ على لوحات هنا عاش

وأضاف رئيس جهاز التنسيق الحضاري: "ندعو المسئولين عن العقارات التي عاش فيها نجوم وشخصيات بارزة بالتعاون معنا للحفاظ على لوحات هنا عاش".

وعن تطوير المناطق التراثية، قال محمد أبو سعدة: "الدولة المصرية حريصة على تراثها وهناك جهات معنية بالتراث العمراني، ولم نرصد أي مقبرة مسجلة لدينا كجهاز تنسيق حضاري تم إزالتها".

ولفت محمد أبو سعدة إلى أن هناك بعض المقابر لشخصيات يكون لها قدر أدبي وفني لكنها غير مسجلة كمقبرة ذات طابع معماري متميز".

مواد متعلقة

مدبولي: سعيد بمستوى أعمال الترميم المنفذة بأيد مصرية وأشكر القائمين على هذه الجهود

التنسيق الحضاري يستقبل مديرة مكتب اليونسكو بالقاهرة

الجريدة الورقية