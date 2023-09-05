استقبال خاص لعمار حمدي في مرانه الأول مع المقاولون

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على استقبال عمار حمدي، الوافد الجديد للفريق على سبيل الإعارة من النادي الأهلي بممر خاص في أول مران له مع الفريق خلال معسكره الحالي بالعين السخنة.

وأعلن نادي المقاولون العرب اليوم توقيع عمار حمدي عقود انضمامه لنادي المقاولون العرب بعد الجلسة التي جمعتهم مع المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة، والمشرف العام على الكرة والكابتن شوقي غريب، المدير الفني، بعد موافقة الأهلي على طلب ذئاب الجبل بالحصول على خدمات اللاعب.

المقاولون يحتفل بعيد ميلاد عبدالناصر:



وعلى صعيد آخر حرص لاعبو المقاولون على الاحتفال بعيد ميلاد محمد عبدالناصر أصغر لاعب في الدوري الممتاز الموسم الماضي بعد إتمامه 17 عامًا.

ويواصل المقاولون تدريباته في معسكر العين السخنة استعدادًا للموسم الجديد، ويستعد الفريق لخوض مباراته الودية الثانية أمام وادي دجلة غدًا في الخامسة والنصف على ملاعب دجلة بالعين السخنة.



ويعد محمد عبدالناصر، لاعب المقاولون، مواليد 2006 أصغر لاعب في الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي 2022-2023 بعدما دفع به الكابتن شوقي غريب أمام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.

ودفع الكابتن شوقي غريب باللاعب الصاعد والذي يبلغ من العمر 16 سنة و4 أشهر و8 أيام خلال مباراة المقاولون والإسماعيلي والتي حسمها ذئاب الجبل لصالحه 3-1.

شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون، منذ توليه المسئولية نجح في تصعيد أكثر من لاعب من قطاع الناشئين ومنح الفرصة الأساسية للمميزين مثل عمر فايد ومحمد هاني تريكة وأحمد أبو عجيلة وتجهيز عدد آخر من العناصر المميزة.

وجاءت قائمة أصغر 10 لاعبين شاركوا في مباريات في الدوري الممتاز الموسم الماضي كالتالي

1- محمد عبدالناصر ( لاعب المقاولون العرب): 16 سنة و4 أشهر

2- حسام حسن ( لاعب المصري): 16 سنة و7 أشهر

3- محمد نبيه (غزل المحلة) : 17 سنة

4- عمر فتحي عموري (لاعب الاتحاد): 17 سنة و5 أشهر

5- تشارلز ايكبينيونج (لاعب غزل المحلة): 18 سنة وشهر

6- معتز محمد (لاعب الأهلي): 18 سنة و4 أشهر

7- محمد زعلوك (لاعب الأهلي): 18 سنة و5 اشهر

8- دوكو دودو (لاعب سموحة): 18 سنة و5 أشهر

9- عاطف الحكيم ( لاعب غزل المحلة): 18 سنة و6 أشهر

10- إياد العسقلاني (لاعب الإسماعيلي): 18 سنة و7 أشهر