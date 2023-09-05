الصين تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار لصناعة الرقائق

لقد بذلت الولايات المتحدة جهودًا متواصلة للحد من إنتاج الرقائق في الصين، لكنها قد لا تحقق الكثير من الخير. تخطط الصين لإطلاق صندوق على أمل تعزيز صناعة أشباه الموصلات، حسبما ذكرت رويترز. وهذا المسعى الذي تدعمه الدولة هو الثالث من صندوق استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الصيني ويهدف إلى جمع 300 مليار يوان (41 مليار دولار). وجمع الصندوقان السابقان 138.7 مليار يوان (19 مليار دولار أمريكي) في عام 2014 و200 مليار يوان (27 مليار دولار أمريكي) في عام 2019.

ومن المتوقع أن يأتي حوالي 60 مليار يوان (8 مليارات دولار) من وزارة المالية الصينية. أما المساهمين الآخرين فلم يُعرفوا بعد، على الرغم من أن الداعمين السابقين كانوا من بينهم شركة China Telecom وشركة China National Tobacco Corporation. سيركز جزء كبير من الصندوق نفسه بشكل خاص على إنشاء أدوات لتصنيع الرقائق.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة فقط من إعلان شركة هواوي، شركة الإلكترونيات الصينية، عن هاتفها الذكي الجديد، Mate 60 Pro، المزود برقائق محلية الصنع. دخلت شركة هواوي في شراكة مع شركة صناعة الرقائق الدولية Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) لإنشاء شريحة Kirin 9000s الجديدة، وفقًا لتقرير صادر عن شركة التحليل TechInsights. يبدو أن تقنية SMIC عالية المستوى 7 نانومتر توفر لجهاز Mate 60 Pro سرعات تنزيل تتجاوز تلك التي تظهر في هواتف 5G النموذجية.

إن إعلان Mate 60 Pro بالكامل والإثبات اللاحق لقوته يتناقض بشكل مباشر مع الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة واليابان وهولندا لتقييد وصول الصين إلى الرقائق والحد من قدراتها الإنتاجية. وفي شهر أغسطس الماضي، وقع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يحد بشكل أكبر من الاستثمارات في الشركات الصينية التي تعمل بالتكنولوجيا مثل أشباه الموصلات. واستهدفت القيود السابقة شركة هواوي على وجه التحديد، بما في ذلك حظر يناير على تراخيص تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الشركة الصينية.