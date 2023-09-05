لفطار صحي| طريقة تحضير شوفان بالفواكة المجففة

يُعدّ الشوفان إحدى الخيارات الشائعة والمغذية لتناول الإفطار، حيث يوفر العديد من الفوائد الصحية، مثل تعزيز فقدان الوزن، وخفض مستويات الكوليسترول، تحسين الهضم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير الشوفان بالفواكة الجافة لمذاق رائع للفطار.

شوفان بالفواكه المجففة

طريقة عمل الشوفان مع الفواكه المجففة

المكونات

٤/٣ كوب خل التفاح

كوب شوفان

٤/١ ملعقة صغيرة ملح

٢/١ كوب شرائح كمثرى

٢/١ ملعقة قرفة

٤/١ كوب فواكه مجففة

٤/١ ملعقة فانيليا

٤/١ كوب حليب منزوع الدسم

طريقة التحضير

- ضعي الماء وخل التفاح في إناء واتركيهم حتى الغليان.

-اضيفي إليهم الشوفان والملح ومن ثم قللي درجة الحرارة واتركي المزيج ٣ دقائق حتى ينضج.

- اضيفي شرائح الكمثرى والفواكه المجففة والفانيليا واتركيهم لثلاث دقائق ثم اضيفي الحليب.

- بهذه الطريقة البسيطة تكونين قد انتهيت من عمل إفطار صحي وبسيط بالشوفان.