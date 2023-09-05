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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لفطار صحي| طريقة تحضير شوفان بالفواكة المجففة

حليب بالشوفان والفاكهة
حليب بالشوفان والفاكهة المجففة

يُعدّ الشوفان إحدى الخيارات الشائعة والمغذية لتناول الإفطار، حيث يوفر العديد من الفوائد الصحية، مثل تعزيز فقدان الوزن، وخفض مستويات الكوليسترول، تحسين الهضم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير الشوفان بالفواكة الجافة لمذاق رائع للفطار.

 

شوفان بالفواكه المجففة

طريقة عمل الشوفان مع الفواكه المجففة

المكونات

٤/٣ كوب خل التفاح

كوب شوفان

٤/١ ملعقة صغيرة ملح

٢/١ كوب شرائح كمثرى

٢/١ ملعقة قرفة

٤/١ كوب فواكه مجففة

٤/١ ملعقة فانيليا

٤/١ كوب حليب منزوع الدسم

 

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صحي للدايت.. طريقة تحضير بيتزا بخبز الشوفان

طريقة التحضير

- ضعي الماء وخل التفاح في إناء واتركيهم حتى الغليان. 

-اضيفي إليهم الشوفان والملح ومن ثم قللي درجة الحرارة واتركي المزيج ٣ دقائق حتى ينضج.

- اضيفي شرائح الكمثرى والفواكه المجففة والفانيليا واتركيهم لثلاث دقائق ثم اضيفي الحليب.

- بهذه الطريقة البسيطة  تكونين قد انتهيت من عمل إفطار صحي وبسيط بالشوفان.

 

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يساعد على خسارة الوزن.. طريقة تحضير خبز الشوفان

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