الأرصاد تكشف موعد بدء الموجة الحارة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في مصر غدًا الأربعاء، في ضوء التوقعات بارتفاع كبير في درجات الحرارة، وسط ترقب من جميع المواطنين حول حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب انتهاء فصل الصيف في الفترة الحالية.

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع من خلال قناة "DMC"، اليوم الثلاثاء، إن مصر تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وموجة حارة تبدأ من الغد ودرجة الحرارة قد تصل على القاهرة إلى 38 درجة مئوية، لافتًا إلى أنه في فصل الصيف لا يتم النظر فقط لدرجات الحرارة، وإنما يتم النظر على عوامل أخرى هامة، ومن أهم تلك العوامل نسب الرطوبة وسرعات الرياح، إذ إن نسب الرطوبة لن تكن مرتفعة بشكل كبير ولكنها ستكون في الحدود المعروفة.

وأردف عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح ستكون منخفضة، وهي التي ستساعد في الشعور بارتفاع درجات الحرارة، حيث إن العظمى على القاهرة المحسوسة ستصل لـ 40 درجة مئوية، موضحًا أن محافظات الساحل الشمالي لها نصيب من الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة وستصل لـ 35 درجة مئوية مع نسب رطوبة مرتفعة تجعل المواطن يشعر بـ 38 درجة مئوية.

المناطق الجنوبية من مصر لها نصيب الأسد من ارتفاع درجات الحرارة:

وتابع عضو الأرصاد الجوية، أن المناطق الجنوبية من مصر لها نصيب الأسد من ارتفاع درجات الحرارة، إذ إن محافظتي الأقصر وأسوان ستصل لـ 46 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد ستصل 43 درجة مئوية في بعض الأيام.

وأشار إلى أن الموجة الحارة من المتوقع أن تبدأ الغد، وذروة الموجة الحارة ستكون يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن تنكسر تلك الموجة الحارة بداية من يوم السبت المقبل.