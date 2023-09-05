وفاة محمد الفايد.. اللغز المثير حول جنازة الملياردير المصري ينكشف (فيديو)

بعد مسيرة وحياة مليئة بالشغف والنجاحات والحزن والجدل، رحل رجل الأعمال المصري محمد الفايد، يوم الجمعة الماضية، لكن المفاجأة أن رحيله كان هادئًا للغاية وجنازته كانت محدودة حضرها عدد قليل من الأشخاص.

وتوفي الفايد، الجمعة الماضية، رجل الأعمال والملياردير المصري محمد الفايد عن عمر ناهز الـ94 عامًا، وذلك بعد مسيرة طويلة في عالم المال والأعمال، حفر فيها اسمه ضمن قائمة أشهر رجال الاقتصاد في العالم وفقًا لمجلة فوربس العالمية.

الحضور النسبي للجنازة دفع البعض إلى الاعتقاد أن الخبر مغلوط من الأساس، لكن مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، أكد أن عائلة الفايد كانت في سباق مع الزمن لإتمام إجراءات الدفن قبل توقف الجهات الرسمية عن العمل يومي السبت والأحد ما دفعهم لدفنه يوم السبت بعد إنهاء الإجراءات مساء الجمعة.

رجل خير:

وعن حياة الفايد في لندن، قال رجب، إن الفايد كان رجل خير في المقام الأول لكن نشاطه الخيري تراجع كثيرًا، بعد وفاة ابنه دودي مع الأميرة ديانا في الحادث الشهير في نفق جسر ألما الفرنسي في 30 أغسطس من عام 1997، حيث قيل إنهما تجمعهما قصة حب عقب انفصالها عن الأمير تشالز ملك بريطانيا الحالي.

وأضاف، أن الفايد عاش مع أسرته الصغيرة وآلامه ما بين سويسرا وفرنسا، وحاول الوصول إلى كواليس وفاة نجله الأليمة لكنه لم يتوصل إلى أي شيء، منوهًا إلى أنه لا يوجد أي أخبار عن كتابة الملياردير البريطاني من أصل مصري لمذكراته، ولا أحد يعرف كيفية تعامل أسرته معها حال وجودها أو مع ملفاته السرية الكبيرة، مردفًا: “ويبقى السؤال هل ستصفح الأسرة عنها أم لا”، جاء ذلك في تقرير لقناة العربية.