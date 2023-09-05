بشرى بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة (فيديو)

زف الإعلامي نشأت الديهي، بشرى سارة للشعب المصري بشأن أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على فضائية " تن" مساء اليوم الثلاثاء :"أسعار الأعلاف في انخفاض مستمر خلال الفترة الحالية"، مضيفًا: "أسعار الأعلاف انخفضت بنسبة تصل لـ 40 % وبالتالي سوف تنخفض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة".

سعر الدواجن 55 جنيهًا للكيلو في المزرعة ويصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا:

وأضاف نشأت الديهي:"سعر الدواجن 55 جنيهًا للكيلو في المزرعة ويصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا “، متابعًا: ”الأسعار سوف تنخفض في المستقبل القريب مع انخفاض أسعار الأعلاف".

