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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بشرى بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة (فيديو)

الدواجن
الدواجن

 زف الإعلامي نشأت الديهي، بشرى سارة للشعب المصري بشأن أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة المقبلة.

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إرتفاع طفيف في أسعار الدواجن واللحوم بالفيوم


 وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على فضائية " تن" مساء اليوم الثلاثاء :"أسعار الأعلاف في انخفاض مستمر خلال الفترة الحالية"، مضيفًا: "أسعار الأعلاف انخفضت بنسبة تصل لـ 40 % وبالتالي سوف تنخفض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة".

 سعر الدواجن 55 جنيهًا للكيلو في المزرعة ويصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا:

 وأضاف نشأت الديهي:"سعر الدواجن 55 جنيهًا للكيلو في المزرعة ويصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا “، متابعًا: ”الأسعار سوف تنخفض في المستقبل القريب مع انخفاض أسعار الأعلاف".
 

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