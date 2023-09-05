سفير مصر بالنمسا يؤازر الأهلي في ودية ألوميني

شهدت مباراة الأهلي وألوميني السلوفيني الودية حضور السفير محمد الملا سفير مصر بالنمسا لمتابعة المباراة، حيث استقبله محمود الخطيب، رئيس النادي.

وحضر السفير المصري بالنمسا المباراة من أجل دعم لاعبي الأهلي في المواجهة الودية، والتي تأتي قبل ختام معسكر الإعداد في النمسا.

وتأتي المباراة الودية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًّا وفنيًّا قبل ختام معسكر الإعداد.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غد الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.