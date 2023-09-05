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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحمد موسى يكشف مفاجأة عن عدد سكان مصر في عام 2100

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

 طالب الإعلامي أحمد موسى، بتكاتف الجميع لمواجهة الزيادة السكانية، مضيفًا أن الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية، وهى أصعب قضية أمام أي دولة.

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أحمد موسى يهاجم المعارضة: الأمن القومي لمصر خط أحمر (فيديو)

 وقال أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن عدد سكان مصر يزيد بشكل مرعب خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن هناك انفجارًا رهيبًا للسكان في مصر.

  في سنة 2100 سيصل عدد سكان مصر 205 ملايين مواطن:

 وتابع أحمد موسى، أنه في سنة 2100 سيصل عدد سكان مصر 205 ملايين مواطن، الأمر الذي لا يمكن تحمله، والزيادة السكانية أخطر قضية وكارثة كبيرة تواجهها الدولة المصرية، موضحًا أن عدد سكان مصر يزيد سنويًا بمعدل عدد سكان دولة صغيرة.

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