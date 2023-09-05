أحمد موسى يكشف مفاجأة عن عدد سكان مصر في عام 2100

طالب الإعلامي أحمد موسى، بتكاتف الجميع لمواجهة الزيادة السكانية، مضيفًا أن الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية، وهى أصعب قضية أمام أي دولة.

وقال أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن عدد سكان مصر يزيد بشكل مرعب خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن هناك انفجارًا رهيبًا للسكان في مصر.

في سنة 2100 سيصل عدد سكان مصر 205 ملايين مواطن:

وتابع أحمد موسى، أنه في سنة 2100 سيصل عدد سكان مصر 205 ملايين مواطن، الأمر الذي لا يمكن تحمله، والزيادة السكانية أخطر قضية وكارثة كبيرة تواجهها الدولة المصرية، موضحًا أن عدد سكان مصر يزيد سنويًا بمعدل عدد سكان دولة صغيرة.