السجن المشدد 6 سنوات لجزار بتهمة الاتجار في الهيروين بالدقي

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء،جزار بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الدقي.

السجن المشدد 6 سنوات لجزار بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين بالدقي

وكان المحامي العام قد أحيل المتهمين في القضية رقم 978 لسنة 2023 جنايات الدقي، للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم علي الاتهامات الموجهة إليهم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "حسين.ع"، 25 سنة، جزار، يوم 26 يناير الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين، والميثامفيتامين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات إن المتهم أحرز سلاحا ناريا "طبنجة"، دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته 235 كيسا بلاستيكيا يحتوي على كمية من مادة بيضاء اللون لجوهر مخدر، وكذا عثر معه على سلاح ناري "طبنجة" ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.

تشكيل عصابى ينتحل صفة مباحث قسم شرطة حلوان

كما جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس تشكيل عصابى انتحل صفة مباحث قسم شرطة حلوان واستولى على أموال أجنبية، وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول) بأنه قام بالإتفاق مع أحد الأشخاص "متواجد خارج البلاد" لإستبدال مبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى عبر وسطاء بالقاهرة، وحال وصوله لاستلام المبلغ المالى فوجئ بسيارة يستقلها عدد أربعة أشخاص ادعوا بأنهم "رجال شرطة"قاموا باصطحابه إلى دائرة القسم، وأرغموه على التواصل هاتفيًا مع (الشخص المتواجد خارج البلاد) والادعاء باستلام المبلغ ومطالبته بتسليم المبلغ المالى المتفق عليه إلى آخر، وعقب تأكدهم من تحويل المبلغ المالى، قاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة(3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى عملات (محلية وأجنبية "مقلدين").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لصالح آخر، وأقروا بإنفاق المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية.

كما أقروا بتحصلهم على المبالغ المالية المقلدة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية) "تم ضبطه" بقصد استخدامها فى النصب على المواطنين.

وبمواجهته أقر بتحصله عليها من آخر مقيم بمحافظة الجيزة وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز "لاب توب" - الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات - كمية من عقود أراضى وعقارات خالية من البيانات - عدد 5 بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة - 17 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة).

وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير المبالغ المالية للنصب على المواطنين، وباستدعاء المجنى عليه حضر وتعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.