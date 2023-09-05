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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الوحدة الإماراتي يتوصل إلى اتفاق مع موسي ماريجا

ماريجا
ماريجا

 توصلت إدارة نادي الوحدة الإماراتي إلى اتفاق مبدئي مع المالي موسى ماريجا، مهاجم الهلال السعودي السابق، وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

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 وبحسب تقارير صحفية سعودية فإن إدارة الوحدة الإماراتي أصبحت قريبة للغاية من حسم التعاقد مع موسى ماريجا.

 وأشارت التقارير الصحيفة إلى أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني يرغب في ضم ماريجا إلى صفوف فريقه وذلك لتدعيم خط الهجوم. 
 

 وكان الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل قد أعلن رحيل ماريجا عن صفوفه بعد خوض موسمين مع الزعيم، حقق خلالهما العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا 2021.

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