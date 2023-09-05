أحمد موسى يهاجم المعارضة: الأمن القومي لمصر خط أحمر (فيديو)

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على المعارضة، مشيرا إلى أنها لا تريد سوى فرض رأيها، وهذا ما ظهر عند رفضهم إعطاء الفرصة لـ محمود طلبة، أحد المتحدثين في جلسة حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني أمس، بالتحدث.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»،مساء اليوم الثلاثاء، أن وهناك فرق كبير بين حرية الرأي والتعبير ونشر الأكاذيب، معقبًا: «ممثلون من كل الجهات حاضرون في الحوار الوطني، المعارضة تحتكر وتأييد الرأي والواحد، وترفض إعطاء الفرصة لأي جهة أن تتحدث».

وأكد أن ما حدث في جلسات الحوار الوطني يعكس حرية التعبير، كما أن رأي محمود طلبة في جلسات الحوار الوطني يعبر عن وجهة نظر عدد كبير من المصريين بنسبة 99%، موضحًا أن الدولة تتسع للكل من يؤيد أو يعارض، الرئيس السيسي هو من دعا للحوار الوطني ولا يجوز أن يتم احتكار الرأي لجهة معينة، مضيفًا: «انتوا عاوزين الناس لايه عاوزين تخوفيهم، أي حد يقول كلمة إيجابية عن البلد هو متهم من وجهة نظر المعارضة».

وتابع: "المعارضة ليس المقصود منها شتيمة وتطاول على الدولة، موضحًا أن الأمن القومي وسلامة 105 ملايين مواطن، بجانب 9 ملايين ضيف، خطوط حمراء، وهما في مسئولية الرئيس السيسي.