أبو الغيط: ناقشنا مع وزير الخارجية الياباني التغيرات الأخيرة بالشرق الأوسط

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الوزاري الثالث للحوار العربي الياباني أن لليابان دور مهم وإيجابي على كافة الأصعدة.





وأضاف أبو الغيط أن العلاقات مع اليابان بدأت منذ سنوات طويلة ووصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 114 مليار دولار واليابان ضمن أهم الدول المستثمرة مع الدول العربية.

وأضاف أن اجتماع اليوم هو الاجتماع الوزاري الثالث منذ 2013 برئاسة وزير الخارجية، سامح شكري.

واليوم كان هناك حضورًا عربيًا واضحًا وناقشنا خلاله العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية وتغير المناخ والتغيرات الأخيرة بالشرق الأوسط.

وعقدنا اجتماعًا آخر وصدر عنه بيان مشترك يعكس المواقف المشتركة بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأود أن أعرب عن تطلع الجامعة للبدء في الإعداد للدورة الرابعة للحوار العربي الياباني في 2025.